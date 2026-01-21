Haberler Fenerbahçe Haberleri Mateta transferinde flaş gelişme: Teknik direktörü açıkladı!

Mateta transferinde flaş gelişme: Teknik direktörü açıkladı! Santrfor transferinde adı Fenerbahçe ile anılan Jean-Philippe Mateta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, Crystal Palace yönetimine ayrılmak istediğini belirtti.







Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin öne çıkan takımlarından Fenerbahçe, N'Golo Kante için temaslarını sürdürürken yapmayı planladığı golcü takviyesi için de harekete geçmişti.

Alexander Sörloth, Ademola Lookman gibi isimlerde mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertliler, belirledikleri alternatifler için kollarını sıvamıştı.