Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Fas karşısında 94. dakikada Pape Gueye'in golüyle 1-0 galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmanın olaylı geçen son bölümü tarihi anlara sahne olurken, maç esnasında Senegal'in yedek kalecisi Yehvann Diouf'un as kaleci Edourd Mendy'nin havlusunu korumak için canla başla mücadele etmesi geceye damga vuran anlardan birisi oldu.
İŞTE O ANLAR
💪🏻 Yerde sürüklendi ama havluyu bırakmadı— AA SPOR (@aa_spor) January 19, 2026
🇸🇳 Senegal yedek kalecisi Yehvann Diouf, Edouard Mendy'nin havlusunu kimseye kaptırmıyor 📽️pic.twitter.com/e5fFi08rZY