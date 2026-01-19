Arika Uluslar Kupası finaline bu görüntüler damga vurdu! Yerde sürüklendi ama havluyu bırakmadı

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile ev sahibi Fas arasında oynanan olaylı finalde Senegal uzatmada bulduğu golle galip geldi. Karşılaşma esnasında Senegal yedek kalecisinin Edouard Mendy'nin havlusunu korumak için canla başla mücadele etmesi geceye damga vuran olaylardan biri oldu. İşte o anlar...