UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 2 kez öne geçtiği maçta Hollanda ekibi Ajax'a 4-2 mağlup oldu.
Yayın Tarihi: 10.12.2025 - 22:45
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Kasper Dolberg, 79. ve 90. dakikalarda Oscar Gloukh ile 83. dakikada Anton Gaaei kaydetti.
Karabağ'ın golleri ise 10. dakikada Camilo Duran ve 47. dakikada Matheus Silva'dan geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Karabağ ise 7 puanda kaldı.
