Bayer Leverkusen-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gözler Almanya'ya çevriliyor. BayArena, haftanın en kritik sınavlarından birine ev sahipliği yapacak. Bayer Leverkusen, taraftarı önünde Premier Lig temsilcisi Newcastle United'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Kasper Hjulmand yönetimindeki Leverkusen, grupta topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Rakip cephesinde ise Eddie Howe'un formda Newcastle'ı bulunuyor. 5 maç sonunda hanesine 9 puan yazdıran İngiliz temsilcisi, 15. sıradaki yerini korumakla yetinmeyip ilk 8'e yükselmenin planlarını yapıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Belocian; Poku, Garcia, Maza, Grimaldo; Tillman, Kofane; Schick
Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Schar, Thiaw, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon