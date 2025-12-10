Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, Almanya'da dev bir mücadeleye sahne olmaya hazırlanıyor. BayArena’nın atmosferi, Avrupa sahnesinin en çekişmeli randevularından birine ev sahipliği yapacak. Bayer Leverkusen, taraftar desteğini arkasına alarak Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Newcastle United’ı ağırlayacak. Kasper Hjulmand yönetimindeki Leverkusen, grupta topladığı 8 puanla 20. basamakta yer alıyor. Konuk ekip Newcastle cephesinde ise hedef çok daha büyük. Eddie Howe’un çalıştırdığı İngiliz temsilcisi, geride kalan 5 maçta topladığı 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?