Benfica-Napoli maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Benfica, seyircisinin desteğini arkasına alarak Napoli’yi konuk edecek. Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açan Portekiz temsilcisi, inişli çıkışlı bir performans sergilese de bu kritik hafta iç sahada alacağı galibiyetle hem moral depolamayı hem de 3 puanlık hanesini büyüterek üst basamaklara tırmanmayı hedefliyor. Antonio Conte yönetiminde zaman zaman ritim kaybeden ancak potansiyeli yüksek bir oyun ortaya koyan İtalyan ekibi ise ilk 5 haftada topladığı 7 puanı yükselterek avantajlı konuma geçmek istiyor. Peki, Benfica-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?