Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 6. haftasında, sahasında PAFOS'u ağırlayacak. Sezon başından bu yana topladığı 6 puanla 23. sırada yer alan ev sahibi İtalyan devi, ligdeki tek zaferini geçtiğimiz hafta Bodo/Glimt karşısında elde etmesinin moraliyle, bu karşılaşmadan da mutlak üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Kendisiyle aynı puana sahip olan Yunanistan temsilcisi PAFOS ise, averaj farkıyla 24. sırada bulunuyor. Tek mağlubiyetini güçlü Bayern Münih deplasmanında yaşayan Yunan ekibi, diğer dört maçtan da puan çıkarmayı başardı. İşte Juventus-Pafos maçı detayları...

Juventus-Pafos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Devler Ligi, 6. haftada nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Juventus ile PAFOS, ilk 24'te kalmak için birbiriyle yarışacak. Ligde bulunduğu 23. sıradan yukarı tırmanmak isteyen Luciano Spalletti'nin öğrencileri, ilk 5 haftada, bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Dİğer karşılaşmalarda puanları paylaşarak 6 puan toplayan ev sahibi, taraftarı önündeki ilk galibiyetine imza atmak istiyor. Pafos ise 3 maçtır devam eden yenilmezlik serisini gallibiyetle sürdürmenin peşinde. Peki Juventus-Pafos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS-PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Juventus-Pafos maçı, 10 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Allienz Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

JUVENTUS-PAFOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus-Pafos maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak.

JUVENTUS-PAFOS MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

JUVENTUS-PAFOS MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Pafos: Michael; Bruno, Luiz, Luckassen, Goldar; Sunjic, Pepe; Jaja, Dragomir, Orsic; Anderson