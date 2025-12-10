Fatih Tekke ile Süper Lig'de süper bir sezon geçiren Trabzonspor, transferde düğmeye bastı. Bordo-mavililer, Arsenal'den Temmuz ayında ayrılan ve şu anda sözleşmesi bulunmayan Japon Milli Takımı'nın yıldız stoperi Takehiro Tomiyasu için devreye girdi. Yeni Asır'da yer alan habere göre 42 kez Japonya Milli Takımı forması giyen stoper, Stefan Savic'in sakatlığının ardından Fatih Tekke'nin listesinin zirvesinde yer alıyor. Ancak Arsenal formasıyla 84 maçta 4 farklı savunma pozisyonunda da oynayan Tomiyasu, Şubat ayında ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. Sözleşmesi Temmuz ayında karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Japon yıldız o zamandan beri sakatlığını tamamen atlatmak için uğraş veriyor. 27 yaşındaki başarılı isim Trabzonspor'a transfer olması ona Japonya Milli Takımı'nda ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma şansı sunacak.