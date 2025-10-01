Villarreal-Juventus maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri İspanya'da oynanacak. Villarreal ile Juventus, kritik maçta sahne alacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında heyecan fırtınası estirecek. Özellikle, "Villarreal-Juventus maçı nasıl izlenir?" konusu gündem olurken, "Villarreal-Juventus maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi sorular da araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...

Villarreal-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon sürüyor. Dev arenanın ikinci haftasında Villarreal sahasında Juventus'u ağırlayacak. İtalya temsilcisi, zorlu İspanya deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Özellikle Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Öte yandan ev sahibi Villarreal ise taraftar desteğini arkasına alarak etkili bir oyunla kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler, "Villarreal-Juventus maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

VILLARREAL-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Villarreal-Juventus maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

VILLARREAL-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Juventus maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus'un en önemli isimlerinden biri olarak futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Kenan Yıldız, İtalyan ekibinin formasıyla gol ve asistlerini kaydetmeye devam ediyor. Igor Tudor yönetiminde takımın vazgeçilmez futbolcularından biri haline gelen Yıldız'ın Villarreal ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

VILLARREAL-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Junior, Cardona, Veiga, Marin, Mourino, Moleiro, Gueye, Comesana, Buchanan, Pepe, Mikautadze

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Rugani, Kelly, Mario, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, David