Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Orkun Kökçü maçı sonrası konuştu.

İşte Kökçü'nün açıklamaları:

Böyle bir skora ve oyuna ihtiyacımız vardı. Maç içinde daha çok keyif aldım. Yolumuza devam. Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam. Devre arasına kadar her maçı kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Çok zevk aldım. Herkes istekliydi, enerjikti. Birbirimiz için mücadele ettik. Mantıklı kararlarla oyunu kurdu. Bu bana daha zevk alırdı. Takım olarak ikinci yarılardaki düşüşümüzü konuştuk. Büyük takım futbolu hep önde oynayarak, şans yaratarak olur. Bunun farkındayız. Bunu yapmaya çalışıyoruz.