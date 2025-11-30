Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz temsilcisinde son olarak Teknik Direktör İlhan Palut için veda mesajı yayımlandı. İşte detaylar...

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkürler İlhan Palut; Kulübümüzde 13 Haziran 2023'den bu yana özveri ile görev yapan değerli hocamız İlhan Palut'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ