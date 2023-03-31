Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1'de sezonun üçüncü yarış heyecanı Avustralya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Avustralya Grand Prix'si, 5 bin 278 metrelik uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc kazanmıştı. 2022 yılındaki yarışta 1:20.260 derecesiyle Charles Leclerc pistteki en hızlı turun da sahibi olarak olmuştu.

Yarışta sıralama turları 1 Nisan cumartesi TSİ 08.00'de, yarış ise 2 Nisan pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Avustralya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 44 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 43

3 -Fernando Alonso (İspanya): 30

4 - Carlos Sainz (İspanya): 20

5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 20



Takımlar

1 - Red Bull: 87

2 - Aston Martin: 38

3 - Mercedes: 38

4 - Ferrari: 26

5 - Alpine: 8