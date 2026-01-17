2026 Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu!

2026 Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında da Arjantinli Luciano Benavides şampiyonluğa ulaştı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 48. Dakar Rallisi, Yanbu kentindeki 13. ve son etapla tamamlandı.

Organizasyonun son etabını, otomobil kategorisinde Ford M-Sport ekibinden İsveçli Mattias Ekström, 46 dakika 14 saniyeyle kazandı.

Genel klasmanda 48 saat 56 dakika 53 saniyelik derecesiyle zirvede yer alan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), Dakar Rallisi'nde 6 kez şampiyonluğa ulaştı.

Bu kategoride Ford Racing takımından İspanyol Nani Roma ikinciliği, İsveçli Mattias Ekström ise üçüncülüğü elde etti.

MOTOSİKLETTE KAZANANI 2 SANİYE BELİRLEDİ

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Edgar Canet, 49 dakika 3 saniyede son etabı birinci sırada tamamladı.

Bu kategoride Red Bull KTM'den Arjantinli Luciano Benavides, genel klasmanda 49 saat 41 saniyelik süresiyle şampiyon oldu.

Monster Energy Honda takımından ABD'li Ricky Brabec, 2 saniye farkla ikinci olurken, aynı takımdan İspanyol Tosha Schareina üçüncülüğü elde etti.