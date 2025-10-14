Türkiye - Gürcistan maçı CANLI İZLE | Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadeleye devam ediyor. E Grubu'ndaki dördüncü maçına çıkacak olan milliler, Turka Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Berke Özer dışında eksiği bulunmayan ay-yıldızlılar, mutlak 3 puanla ikinciliği garantilemek için sahaya çıkacak. Türkiye-Gürcistan maçının ilk 11'leri belli oldu.