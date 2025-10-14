Yayın Tarihi: 14.10.2025 - 16:08Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 - 16:08
14 Ekim Salı günü saat 21:45'te Turka Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırlamaya hazırlanan A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir maça çıkacak. Karşılaşmaya saatler kala Football Meets Data, ay-yıldızlılar için çarpıcı bir tahminde bulundu.
Simülasyona göre Türkiye grubunu yüzde 91 ihtimalle 2. bitirecek ve Dünya Kupası'na katılmak için play-off turu oynayacak. Yapay zeka, Türkiye'nin play-off turuna kalması durumunda yarı-final maçını yüzde 100 içeride oynayacağını belirterek eşleşme ihtimali en yüksek 4 rakibi oran vererek tahmin etti.
EN YÜKSEK İHTİMAL İSVEÇ
Türkiye simülasyona göre play-off turu yarı final maçında yüzde 23 ihtimalle İsveç ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin Moldova'nın rakibi olmasına ise yüzde 16 olasılık verildi.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında yüzde 16 ihtimalle Kuzey İrlanda olması bekleniyor. Türkiye'nin bir diğer muhtel rakibinin ise Kuzey Makedonya olduğu ve iki takım yüzde 14 ihtimalle eşleşebileceği belirtildi.