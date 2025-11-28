Türkiye - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız.
Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen milliler, bugün Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi eksiklerini görmek ve takım uyumunu güçlendirmek için bu özel maçta sahaya çıkıyor. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Peki, Türkiye-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Arnavutluk maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, bugün Arnavutluk ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen Kadın A Millî Takımımız, turnuvanın hazırlıkları kapsamında bugün Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. #BizimÇocuklar🇹🇷— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 28, 2025
🕒 15.00
📺 TRT Spor
🏟️ Esenyurt… pic.twitter.com/tO6HliGDN7
