Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı bugün Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor.

Türkiye - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız.

Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen milliler, bugün Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi eksiklerini görmek ve takım uyumunu güçlendirmek için bu özel maçta sahaya çıkıyor. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Peki, Türkiye-Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Arnavutluk maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?