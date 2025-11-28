Türkiye - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayınız.
Kadın A Millî Takımımız, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşti. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen milliler, Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi eksiklerini görmek ve takım uyumunu güçlendirmek için bu özel maçta sahaya çıktı. Türkiye-Arnavutluk maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım ile Arnavutluk arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başladı.
TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen Kadın A Millî Takımımız, turnuvanın hazırlıkları kapsamında bugün Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya geliyor. #BizimÇocuklar🇹🇷— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 28, 2025
