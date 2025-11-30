Bodrum FK-Çorum FK maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında heyecan, Sipay Bodrum FK ile Arça Çorum FK arasında oynanacak kritik maça odaklanıyor. Zirve yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Bodrum FK, Burhan Eşer yönetiminde istikrarlı bir çıkış yakalamayı amaçlıyor. Rakip Arça Çorum FK ise Hüseyin Eroğlu önderliğinde moral depolamak için sahada olacak. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin etkisini üzerinden atmak isteyen kırmızı-siyahlılar, Bodrum deplasmanından galip gelerek puanını 28’e yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Bodrum FK-Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?