Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı maçın ardından yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci hakkında sakatlık açıklaması yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidilmiştir. İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştır. Milli futbolcumuzun sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulunmuştur."