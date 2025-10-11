Galatasaray’da Mauro Icardi seferbirliği! Özel programa alınacak
Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlığın ardından bu sezon sahalara dönen Mauro Icardi, fazla kiloları ile dikkat çekmişti. Oyuncuyu tekrar eski form durumuna döndürmeyi amaçlayan Galatasaray, Arjantinli yıldızı özel bir programa alacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, bu sezon başında yeniden forma kavuşmuştu. Ancak Arjantinli golcünün sakatlık sonrası süreçte fiziksel olarak tam hazır olmadığı ve geçen sezonki form grafiğinden uzak kaldığı gözlemlendi.
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray sağlık ekibi ve kondisyon departmanı, yıldız oyuncunun yeniden ideal seviyesine ulaşması için harekete geçti. Kulüp, Icardi'nin kondisyonunu ve fiziksel dayanıklılığını artırmak amacıyla özel bir antrenman ve beslenme programı hazırladı.
Takıma verilen iznin sona ermesiyle birlikte, Arjantinli futbolcu bu kapsamlı program doğrultusunda bireysel çalışmalar gerçekleştirecek. Hedef; Icardi'nin fazla kilolarından kurtularak eski çevikliğine kavuşması ve yeniden geçen sezonki formuna ulaşması.
Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, takımın gol yükünü çeken yıldızının fiziksel açıdan tam kapasiteye ulaşmasını sezonun geri kalanı açısından kritik görüyor. Galatasaray cephesinde, Icardi'nin bu özel programla kısa sürede eski etkileyici performansına döneceğine inanılıyor.