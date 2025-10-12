Haberler Milli Takım Haberleri İtalya'da Kenan Yıldız rüzgarı! Çizme basını milli futbolcuyu övdü

İtalya'da Kenan Yıldız rüzgarı! Çizme basını milli futbolcuyu övdü A Milli Takım'ın deplasmanda Bulgaristan'ı farklı yenerek Dünya Kupası Elemeleri'nde önemli avantaj yakaladığı maçta 2 gol kaydeden Kenan Yıldız, İtalyan basınından övgüleri topladı. İşte atılan manşetler... Milli Takım Haberleri









A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Kenan Yıldız oldu. Fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre, Juventus forması giyen genç oyuncunun performansı, İtalyan medyasında geniş yankı buldu.

LA STAMPA: YILDIZ BEŞ DAKİKADA İKİ GOL ATTI, JUVENTUS ALKIŞLADI Gazete, Kenan Yıldız'ın performansını "Türkiye dün gece enerjik ve golcü Kenan Yıldız'ı dünya çapında üne kavuşturdu" sözleriyle değerlendirdi. Haberde, "Yıldız beş dakikada iki gol atarak Türkiye'nin Bulgaristan deplasmanında 6-1'lik galibiyetle E Grubu'nda İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükselmesini sağladı" ifadeleri yer aldı.