İtalya'da Kenan Yıldız rüzgarı! Çizme basını milli futbolcuyu övdü
A Milli Takım'ın deplasmanda Bulgaristan'ı farklı yenerek Dünya Kupası Elemeleri'nde önemli avantaj yakaladığı maçta 2 gol kaydeden Kenan Yıldız, İtalyan basınından övgüleri topladı. İşte atılan manşetler...
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın yıldızı ise attığı iki golle Kenan Yıldız oldu. Fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre, Juventus forması giyen genç oyuncunun performansı, İtalyan medyasında geniş yankı buldu.
LA STAMPA: YILDIZ BEŞ DAKİKADA İKİ GOL ATTI, JUVENTUS ALKIŞLADI
Gazete, Kenan Yıldız'ın performansını "Türkiye dün gece enerjik ve golcü Kenan Yıldız'ı dünya çapında üne kavuşturdu" sözleriyle değerlendirdi. Haberde, "Yıldız beş dakikada iki gol atarak Türkiye'nin Bulgaristan deplasmanında 6-1'lik galibiyetle E Grubu'nda İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükselmesini sağladı" ifadeleri yer aldı.
GOAL İTALYA: JUVENTUS'UN YILDIZI BEŞ DAKİKADA İKİ GOL ATTI
Goal, Kenan'ın "Juventus'un 10 numarası için yıldız bir gece" yaşadığını belirterek, milli takım formasıyla ilk kez iki gol kaydettiğine vurgu yaptı. Haberde, "2005 doğumlu Bianconero'nun önderliğindeki Montella'nın ekibi, Sofya'da oldukça baskın bir performans sergiledi" denildi.
TUTTOSPORT: YILDIZ DURDURULAMAZ
Tuttosport, Kenan Yıldız'ın adeta fırtına gibi estiğini belirterek kısa ve net bir başlık attı: "Juventus'un 10 numarası, Bulgaristan'a karşı net galibiyette iki gol attı."
Calciomercato ise Kenan'ın performansını detaylı biçimde analiz etti: "Juventus'un 10 numarası, Bulgaristan karşısında 51. ve 56. dakikalarda iki gol atarak maça damgasını vurdu. Beş dakika içinde skor 3-1 ve 4-1'e geldi. Kenan Yıldız yeniden formunun zirvesinde."