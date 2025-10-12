Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru emin adımlarla giden sarı-kırmızılılar, Avrupa'da başarılı olmanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nden 40 milyon euro seviyesinde bir gelir elde etmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, adını ilk 16 takım arasına yazdırıp hem gelirlerini arttırmak hem de yeniden Avrupa'ya korku salmak istiyor. Transferde izlenecek yol haritası da Şampiyonlar Ligi'ndeki sürece göre belli olacak. Listede çok sayıda ismi tutan sarı-kırmızılılar, ilk 16'ya kalınması halinde minimum 3 futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.
3 YENİ İSİM OYNAYABİLİR
Fotomaç'ta yer alan habere göre başkan Dursun Özbek'in daha önce söylediği gibi G.Saray'da futbol aklı olan Okan Buruk, şimdiden bölgeleri belirledi. Ocak ayında Avrupa listesine devam eden her takım 3 yeni ismi yazabiliyor. Sarı-kırmızılılar da doğrudan Avrupa'da forma giyebilecek ve çeyrek finalin kapısını aralayabilecek 3 ismi bünyesine katmaya çalışacak. Singo'yu sağ bekte değerlendirecek olan Okan Buruk, Davinson'un yanına güçlü bir sol stoper istedi. Orta alanda da Torreira'ya yardımcı olacak bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin durumu nedeniyle bir forvet de arıyor.
ÖNCELİK STOPERDE
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etse de etmese de en az bir stoper ile anlaşmak istiyor. Listede bulunan isimlerden ikisi ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetim Basel'in genç yıldızı Adjetey ile PSG forması giyen Beraldo ile yakından ilgileniyor. Adjetey bonservisiyle, Beraldo ise satın alma opsiyonu ile kiralık olarak düşünülüyor.