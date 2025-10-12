Galatasaray'da bu sezon en büyük hedef Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı olacak. Sarı kırmızılılarda bu noktada yönetimin de transfer planı ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru emin adımlarla giden sarı-kırmızılılar, Avrupa'da başarılı olmanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nden 40 milyon euro seviyesinde bir gelir elde etmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, adını ilk 16 takım arasına yazdırıp hem gelirlerini arttırmak hem de yeniden Avrupa'ya korku salmak istiyor. Transferde izlenecek yol haritası da Şampiyonlar Ligi'ndeki sürece göre belli olacak. Listede çok sayıda ismi tutan sarı-kırmızılılar, ilk 16'ya kalınması halinde minimum 3 futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.

