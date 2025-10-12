Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Resmi temas kuruldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Ocak transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan yıldız futbolcu için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)