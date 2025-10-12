Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Okan Buruk'a zam! Oyuncuyla aynı maaşı alacak

İç transferde Yunus Akgün'den sonra Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini güncelleyen Galatasaray, üst üste üç şampiyonluk yaşatan hocası Okan Buruk'u 'pas' geçmedi! Buruk'un 140 milyon TL olan garanti ücretine yüzde 50'ye yakın zam yapıldı.





Milli ara öncesi camiaya Liverpool zaferini yaşatan Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi başkan Dursun Özbek tarafından ödüllendirildi. Özbek, başarılı hocasıyla sözleşme uzattıklarını birinci ağızdan açıkladı. Yönetim, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon TL'yi Okan Buruk için de belirledi. Buruk, oyuncusu Barış Alper'le aynı rakamı kazanacak.



