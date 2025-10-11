Fenerbahçe'nin yıldızına 3 talip birden! Devre arasında teklif yapacaklar
Trendyol Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de son dönem performansıyla tribünlerden tepki alan yıldız futbolcuya talip çıktı. İtalya ve Fransa'dan dev ekiplerin yıldız isim için teklif yapacağı iddia edilirken, sarı-lacivertlilerin de satışa sıcak baktığı aktarıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan ancak beklenmedik bir şekilde Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı genç çalıştırıcı Domenico Tedesco'ya emanet etmişti. Ancak sarı-lacivertlilerde Tedesco da kötü gidişata engel olamadı.
Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 8 puan kaybeden Fenerbahçe, topladığı 16 puanla 4. sırada kaldı. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde milli araya giren sarı-lacivertliler, durumu tersine çevirmek için gözünü Ocak ayı transferlerine dikti.
Devre arasında performansından memnun olunmayan birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, ayrılan yerine üst seviyede performans verebilecek isimler transfer ederek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmayı planlıyor.
Bu doğrultuda performansı son dönemde tepki toplayan ve talipleri de bulunan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin satılması gündeme geldi. Yaz transfer döneminde de oyuncuya teklifler gelmiş ancak Fenerbahçeli yetkililer ayrılığına izin vermemişti.
Fotomaç'ın haberine göre yaz aylarında Olympique Lyon'a gitmesine izin verilmeyen 26 yaşındaki futbolcuya Fransız ekibinin ilgisi devam ediyor. Ayrıca Ocak ayında Lyon'un dışında İtalyan ekipleri Lazio ve Fiorentina'nın da Szymanski'yi transfer etmek için teklif yapacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de yeni yönetimin Polonyalı yıldızın ayrılığına sıcak bakabileceği aktarılırken, sarı-lacivertlilerin en az 10 milyon Euro ve üzeri bir bedelle satışa onay verebileceği belirtildi.
2023 yazında 9 milyon 750 bin Euro bedelle Dinamo Moskova'dan transfer edilen Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayı 122 kez sırtına geçirirken 22 gol ve 30 asistlik katkı sağladı. Bu sezon ise 14 maçta sahaya çıkan Polonyalı 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Szymanski'nin Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro değeri bulunuyor. Polonyalı orta sahanın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.