Trabzonspor'la 2019-20'de 24 golle gol krallığı yaşayan 29 yaşındaki Viking'in devre arası başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim En- Nesyri, Duran ve Cenk'ten katkı alamadığından daha yüksek profilli bir golcü olarak Sörloth'ta tüm şartlarını zorluyor. Kontratı 2028'de bitecek Norveçli yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.