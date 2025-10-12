TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alexander Sörloth!
Adı önceki transfer dönemlerinde de Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Norveçli yıldızdan gelen son haberler, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak son 5 sezonun en kötü başlangıcını yapan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Yeni Başkan Sadettin Saran yönetimi, arkasında durduğu teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği rapor doğrultusunda harekete geçti.
İtalyan çalıştırıcının, öncelikle kendi kafasındaki oyun yapısına uyacak bir forvet istediği öğrenildi. Bu doğrultuda dört koldan arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, pas bağlantısı kuvvetli, sırtı dönük oynayabilen ve taraftarı heyecanlandıracak profildeki santrfor konusunda tanıdık bir ismi listenin başına koydu: Alexander Sörloth...
ATLETICO MADRİD'DE MUTSUZ
Atletico'da Alvarez'in yüksek formu nedeniyle yedek kalan ve sadece 329 dakika süre bulan Sörloth, tam da Tedesco'nun aradığı profilde bir santrfor olarak öne çıktı. Kanarya'nın ligimizi yakından tanıdığı için Norveçli yıldızı çok istediği vurgulandı.
Trabzonspor'la 2019-20'de 24 golle gol krallığı yaşayan 29 yaşındaki Viking'in devre arası başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim En- Nesyri, Duran ve Cenk'ten katkı alamadığından daha yüksek profilli bir golcü olarak Sörloth'ta tüm şartlarını zorluyor. Kontratı 2028'de bitecek Norveçli yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.