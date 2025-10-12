Arda Güler İspanya basınını salladı! İşte atılan manşetler
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup eden A Milli Takım'da 1 gol 2 asistle yıldızlaşan Arda Güler'in performansı İspanya basınında geniş yer buldu. İşte Arda için atılan manşetler...
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri ise Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler oldu.
20 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 2 asistle takımın hücum gücünü zirveye taşıdı. Arda'nın etkileyici performansı, yalnızca Türkiye'de değil, İspanya'da da geniş yankı uyandırdı.
İSPANYOL BASININDA ARDA MANŞETLERİ
Marca: "Arda Güler, Türkiye'nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu. Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya mağlubiyetini telafi etti."
Real Madrid: "Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinde Arda Güler gol ve asist yaptı. Real Madridli genç oyuncu, milli takımının deplasman zaferinde kilit rol oynadı."
Okdiario: "Arda Güler, Bulgaristan-Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından fazlasıyla memnun. Güler, hangi formayı giyerse giysin 2025/26 sezonunda belirleyici bir isim olacağını gösterdi."
Tribuna: "Arda Güler, Bulgaristan'a karşı inanılmaz bir gol attı. Bu sezonki performansı, onu Xabi Alonso'nun yönetimindeki en parlak yıldızlardan biri haline getirdi. Real Madrid formasıyla 10 maçta 3 gol, 4 asist yapan genç yıldız, milli formayla da bir gol kaydederek toplamda 12 maçta 8 gole doğrudan katkı sağladı."