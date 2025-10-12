2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 7. haftasında nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak: Hollanda, sahasında Finlandiya’yı konuk edecek. Grubun iddialı ekiplerinden Portakallar, 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 13 puana ulaştı. Hollanda, güçlü rakibi Finlandiya karşısında galibiyet arayarak Dünya Kupası yolunda kritik bir virajı dönmeyi hedefliyor. Diğer yandan Finlandiya, 10 puanla Polonya’nın hemen altında yer alıyor. Peki, Hollanda-Finlandiya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Hollanda-Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. hafta mücadelesinde Hollanda ile Finlandiya, heyecan dolu bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Grubun favorisi konumundaki Portakallar, 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak istikrarlı bir performans sergiledi. Ev sahibi olarak sahaya çıkacak Hollanda, güçlü rakibi Finlandiya karşısında 3 puan alıp Dünya Kupası yolunda kritik bir virajı geçmeyi hedefliyor. Diğer tarafta 10 puanla Polonya'nın hemen altında bulunan Finlandiya ise deplasmanda da galibiyet arayışını sürdürüyor. Peki, Hollanda-Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları…

HOLLANDA-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında oynanacak Hollanda-Finlandiya maçı 12 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

HOLLANDA-FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Hollanda-Finlandiya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA-FİNLANDİYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo

Finlandiya: Joronen; Alho, Tenho, Koski, Uronen; Lod, Kairinen, Markhiyev; Kallman, Pohjanpalo, Antman