Bizim çocuklar farklı kazandı! İşte A Milli takımın grubundaki güncel puan durumu

Milli takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler bu mücadeleden 6-1'lik farklı bir skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlıların grubundaki bir diğer maçta ise İspanya sahasında Gürcistan'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu maçların ardından grubumuzdaki güncel puan durumu...