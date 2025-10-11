Bizim çocuklar farklı kazandı! İşte A Milli takımın grubundaki güncel puan durumu
Milli takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler bu mücadeleden 6-1'lik farklı bir skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlıların grubundaki bir diğer maçta ise İspanya sahasında Gürcistan'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte bu maçların ardından grubumuzdaki güncel puan durumu...
Yayın Tarihi: 11.10.2025 - 23:43 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 - 23:46
İŞTE GRUBUMUZDAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU:
1- İspanya Puan: 9 Averaj: +11
2- Türkiye Puan: 6 Averaj: 0
3- Gürcistan Puan: 3 Averaj: 0
4- Bulgaristan Puan: 0 Averaj: -11