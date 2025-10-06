Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'daki Gündem Özel programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, "İsrail'in men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. ifadelerinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

İsrail'in men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. Yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz.