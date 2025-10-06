Video Milli Takım Videoları Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'daki Gündem Özel programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, "İsrail'in men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. ifadelerinde bulundu.

06 Ekim 2025 | 20:52
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:51
Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor 06 Ekim 2025 | 12:00
00:30
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması! 07 Eylül 2025 | 12:00
00:27
Arda Güler'den flaş Lamine Yamal açıklaması! 06 Eylül 2025 | 12:00
01:50
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu 04 Eylül 2025 | 12:00
12:45
Victor Osimhen İstanbul'da! 30 Temmuz 2025 | 12:00
00:42
Hacıosmanoğlu'ndan Gazze sözleri! 10 Haziran 2025 | 12:00
04:36
Türkiye U21 1-0 Arnavutluk U21 | MAÇ ÖZETİ 08 Haziran 2025 | 12:00
03:38
"Oyuncularımı tebrik ediyorum" 08 Haziran 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN