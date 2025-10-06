Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor
Türkiye Futbol Federasyonu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'daki Gündem Özel programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, "İsrail'in men edilmesi için FIFA ve UEFA'ya mektup yazdım. Futbol unsurlarına bir şey demiyorum ama katillerin uzantılarıyla hem biz, hem Avrupa'nın birçok ülkesi aynı yerde olmak istemiyor. ifadelerinde bulundu.
