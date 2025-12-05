ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımızın play-off turunu geçmesi halinde ise karşılaşacağı rakipler belli oldu. İşte detaylar...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımızın play-off turunu geçmesi halinde ise karşılaşacağı rakipler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.

Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.

A GRUBU

Meksika, Güney Kore, Güney Afrika

B GRUBU

Kanada, İsviçre, Katar

C GRUBU

Brezilya, Fas, İskoçya

D GRUBU

ABD, Avustralya, Paraguay, Türkiye-Romanya /Slovakya-Kosova

E GRUBU

Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili

F GRUBU

Hollanda, Japonya, Tunus

G GRUBU

Belçika, İran, Mısır

H GRUBU

İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan

I GRUBU

Fransa, Senegal

J GRUBU

Arjantin, Avusturya, Cezayir

K GRUBU

Portekiz, Kolombiya, Özbekistan

L GRUBU

İngiltere, Hırvatistan, Panama