ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımımızın play-off turunu geçmesi halinde ise karşılaşacağı rakipler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.
Ay-yıldızlı takım, Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda mücadele edecek.
İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.
Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.
A GRUBU
Meksika, Güney Kore, Güney Afrika
B GRUBU
Kanada, İsviçre, Katar
C GRUBU
Brezilya, Fas, İskoçya
D GRUBU
ABD, Avustralya, Paraguay, Türkiye-Romanya /Slovakya-Kosova
E GRUBU
Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili
F GRUBU
Hollanda, Japonya, Tunus
G GRUBU
Belçika, İran, Mısır
H GRUBU
İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan
I GRUBU
Fransa, Senegal
J GRUBU
Arjantin, Avusturya, Cezayir
K GRUBU
Portekiz, Kolombiya, Özbekistan
L GRUBU
İngiltere, Hırvatistan, Panama