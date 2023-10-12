2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde ilk maçına çıkan ay-yıldızlılar bu maçı kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Dev maçın CANLI ANLATIMI ve tüm detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaşıyor. Dev maçın tüm detayları haberimizde...

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa.

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA? MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan'a konuk oluyor. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanıyor. 12 Ekim Perşembe günü oynanan milli maç 21:45'te başladı.

AVRUPA TAKIMLARIYLA 535 KARŞILAŞMA

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 618 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ERTAÇ VE KENAN İLK KEZ

A Milli Futbol Takımı'nda Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

İLK MAÇI 2-0 KAYBETTİK

Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk karşılaşmayı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. Milli takım, Hırvatistan ile 12. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldık. Türkiye, rakibiyle yaptığı 8 resmi maçın 5'inde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

A MİLLİ TAKIM'IN FİKSTÜRÜ

Türkiye-Letonya: 15 Ekim Pazar - 21.45

Galler-Türkiye: 21 Kasım Salı - 22.45