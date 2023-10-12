2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi ve maçı 1-0 kazandı. Maçın ardından ay-yıldızlılarda İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu ve "Güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda İsmail Yüksek, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Sesi duyuyorsunuz. Anlatılmaz yaşanır. Biz hafta başından beri inanıyorduk. Teknik ekip bize bunu inandırdı. Teknik ekibimizi kutluyorum. Onlar için de güzel bir galibiyet oldu.

Bu gece uyuyamayacağız. Biz neden onları yenmeyelim diye maç öncesi çok konuştuk. Çok güzel bir gece. Ülkemize armağan olsun. Konya halkına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gelsinler bizi desteklesinler. Bu takım Avrupa Şampiyonası'nı hak ediyor.

Montella hafta başından beri kazanmak için her şeyi yaptı. Bize güven verdi, yiğidi öldür hakkını yeme. Onların da çok emeği var. Tüm ülkemize armağan olsun.