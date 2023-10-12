2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi ve maçı 1-0 kazandı. Maçın ardından ay-yıldızlılarda Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu ve "Çok iyi mücadele ettik, burada tarih yazdık." ifadelerini kullandı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugün burada tarih yazdık. Yeni hocamızla çok iyi başlangıç yaptık. Milletimize armağan olsun. Herkesi kutluyorum çok iyi mücadele ettik.

Enerji çok güzel bir şey. Hocanın çok güzel bir enerjisi var. Golü hep birlikte kutlayalım dedim bu yüzden hocaya doğru koştum. Kısa sürede taktikler verdi bize. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan yenmekti. Tarihe geçtiğimiz için mutluyuz.