Gözleri Karadeniz 12. bölümde, heyecan dorukta! 18 Kasım Salı günü atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak bu bölümde, Azil'in Sado'ya olan fedakarlığı ve Peri'nin hamilelik haberi, konaktakilerin hayatında büyük değişikliklere yol açıyor. Herkesin kendi sırlarıyla yüzleşeceği bu dönemde, dizinin hayranları için kaçırılmayacak anlar yaşanacak. Gözleri Karadeniz 12. bölüm detayları ve canlı izleme linki haberimizde...

Gözleri Karadeniz, reyting listelerinde ilk sıradaki yerini korurken 12. bölüm seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Geçen hafta seyirciye sunulan aksiyon ve gerilim dolu bölümün ardından yeni bölümde Sado ağır yaralanacak ve Azil ona kanını verecektir. Öte yandan Güneş, Azil'e Mercan'ın mektubunu söyleyip söylememek arasında kaldığı ikilemde boğuşacak ve Sado'nun itirafı Havva'yı derinden sarsacak. İşte Gözleri Karadeniz 12. bölüm detayları...

GÖZLERİ KARADENİZ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında "Konsey"in olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır.

Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Dursun ve Fatoş arasında giderek belirginleşen sıcaklık, Dursun'un utangaçlıklarıyla tatlı bir heyecana dönüşür.

Konakta Peri'nin hamilelik iddiası ailede dengeleri bozar, Mehmet'in de bu durumdan faydalanmaya çalışması ortamı daha da gergin hâle getirir. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur. Hem konakta hem de Rize sokaklarında görünmeyen gerilimlerin büyüdüğü, herkesin kendi sırrıyla yüzleşmek zorunda kaldığı kritik bir döneme girilir.

