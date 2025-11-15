Gönül Dağı yeni bölüm izle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 15 Kasım Cumartesi günü 193. bölümüyle geri dönüyor. Gençlerin bozkırda verdiği mücadeleler devam ederken, Asuman'ın minik kızının adı ve yeni karakterlerin hikayeye katılmasıyla izleyiciler büyük merak içinde. Bu bölümde neler olacağını ve Gönül Dağı'nın heyecan dolu gelişmeleri haberimizde...

TRT 1 ekranlarının hem güldüren hem hüzünlendiren dizisi Gönül Dağı, bozkırın sıcak hikâyesi, neşe, hüzün ve umut dolu anlarla, 193. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Zirvedeki yerini her hafta koruyan sevilen dizide bu hafta Asuman'ın bebeğine isim koyma telaşı anlatılacak. Dedeler Hüsniye ve Münire ısrarıyla, manilerle atışırken yeni bir isim adayı daha ortaya çıkacak. Selami ve Kadir evlenebilecek mi? Çetin'in aşkı karşılık bulacak mı? İşte 193. bölüm detayları...

Gönül Dağı son bölüm | TIKLA - İZLE Gönül Dağı TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI 193. BÖLÜM ÖZETİ

Gönül Dağı'ndan yaratıcı gençlere umut dersi

Karınca Baba'nın Taner'e bıraktığı gizemli icat, bozkırda filizlenecek yeni bir umudun habercisi olur. Taner ve Selma, icadı yapan kişiyi bulmak için yola çıkar. Bu gizemin sahibi kimdir? Öte yandan Taner, yaratıcı gençlere destek olmak için bir "icat akademisi" kurmaya karar verir. TVR Yönetim Kurulu'nun onay vermesiyle çalışmalar başlar. Taner bu büyük hayaline kavuşabilecek mi, bozkırın yetenekli gençleri bu yeni okula adım atabilecek mi? Tüm cevaplar yeni bölümde izleyicilerle buluşacak.

Asuman'ın bebeğine ismi kim koyacak?

Ramazan Mete doğduğunda yaşanan isim tartışması, Asuman'ın minik kızını kucağına alışının ardından yeniden alevlenir. Hüseyin torunun adının Hüsniye olmasında ısrar ederken, Münir aynı kararlılıkla Münire ismini savunmaktadır. İki dede manilerle atışırken beklenmedik bir isim adayı daha ortaya çıkar.

Çetin, Esra'ya aşkını ilan edecek mi?

Esra'ya duyduğu hisleri bir türlü dile getiremeyen Çetin, nihayet cesaretini toplayarak çiçek ve çikolatasıyla öğretmenin kapısını çalmaya karar verir. Ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Çetin'i şaşırtan bu sürpriz ne?

Gönül Dağı son bölüm | TIKLA - İZLE Gönül Dağı TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Sefer Başkan hangi icraatları yapacak?

Belediye başkanlığı görevini sürdürmeye çalışan Sefer, yoğun sorumluluklar arasında zorlanmaktadır. Süslü Badegül'ü Kadir'in kullanması için vermesi, belediyede Seyfettin'in evraklarını imzalaması ve vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışması onu iyice bunaltır.

Selami ve Kadir'in evlilik sevdası nasıl sonuçlanacak?

Bir rüyanın etkisiyle evlenmeye karar veren Selami, Adile ablasından destek ister. Aynı süreçte Kadir de teyzesi Halime'ye işi olduğunu ve yuva kurmak istediğini söyler. Adile ve Halime onlara uygun bir aday bulur. Çiçekleri ve çikolatalarıyla yola çıkan Selami ve Kadir, aynı kapıda karşı karşıya gelir. İki arkadaş aynı kıza mı talip olmuştur?