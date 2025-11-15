Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray’dan Osimhen'e flaş talep! Lookman...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Osimhen'e flaş talep! Lookman... Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Hücum hattına takviye yapacak olan Cimbom, Ademola Lookman'ı gündemine almıştı. Sarı kırmızılılar bu transfer için sürpriz bir strateji belirledi. İşte ayrıntılar...









Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de en az çeyrek final hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Hedefteki isim ise; Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman...

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, bu transfer için dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'i devreye soktu ve Nijeryalı golcüye vatandaşı Lookman'la konuşmasını istedi.