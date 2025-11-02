Çarpıntı 9. bölüm fragmanı izle

Televizyon dünyasının gündemindeki yerini koruyan Çarpıntı, sürükleyici kurgusu ve duygusal fırtınalarla dolu karakterleriyle her hafta milyonları ekrana toplamayı başarıyor. Özellikle son bölümde yaşanan beklenmedik gelişmeler, dizinin yönünü dramatik biçimde değiştirirken izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Dizi severler sosyal medya ve arama motorlarında “Çarpıntı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun peşine düştü. Merakla beklenen Çarpıntı 9. bölüm, izleyicilere yine yüksek tempolu ve duygu yüklü sahneler vadediyor. İşte, Çarpıntı yeni bölüm fragmanıyla birlikte ortaya çıkan ilk ipuçları…

ÇARPINTI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ÇARPINTI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan'ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı'ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. "Belki de sen bana sadece acıdın" sözlerinin ardından Aslı'nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar. Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder.

Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter.

Devamında, Reyhan'ın ortadan kaybolmasıyla Aslı ve Aras onu bulmak için seferber olurken Hülya da söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Daha sonrasında ise Aslı'ya daha yakın olmak adına gözünü karartan Reyhan, Hülya'nın değer yargılarını teraziye sokacak bir teklifle karşısına çıkar.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCULARI

Merak uyandıran hikayesiyle dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda; Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Mehmet Fatih Obuz, Helin Elveren, Gürberk Polat, Ceren Taşçı, Asya Kasap, Şevval Kaya, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimler yer alıyor.