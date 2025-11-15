İsviçre-İsveç maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda 5. haftada İsviçre ile İsveç karşı karşıya gelecek. Murat Yakın’ın yönetiminde elemelere sağlam adımlarla başlayan İsviçre, şu ana kadar oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyerek grubun en istikrarlı ekiplerinden biri olduğunu kanıtladı. Diğer yanda ise turnuvaya istediği gibi giriş yapamayan bir İsveç var. İlk dört hafta sonunda yalnızca 1 puan toplayabilen sarı-lacivertli ekip, grupta beklenenden çok uzak bir performans sergiliyor. Peki, İsviçre-İsveç maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?