Slovenya-Kosova maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda perde, haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan Slovenya-Kosova mücadelesiyle açılıyor. Grupta taşların yerinden oynayabileceği bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Son haftaya doğru yaklaşılırken puan kaybının telafisinin zorlaştığı bir döneme girildi. Bu nedenle Kosova, topladığı 7 puanla ikinci sıradaki konumunu korumak için sahaya mutlak konsantrasyonla çıkacak. Öte yandan Slovenya, 3 puanla üçüncü sırada yer almasına rağmen yarıştan kopmak istemiyor. Peki, Slovenya-Kosova maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?