Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 5. haftasında A Milli Futbol Takımı, Bursa’da Bulgaristan'ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetiminde oldukça etkili bir performans sergileyen ay-yıldızlı ekip, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet elde ederek grupta yükselişini sürdürdü. Milliler, gruptan çıkma yarışında yoluna kayıpsız devam etmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Deplasmanda oynanan ilk maçta Bulgaristan’ı 6-1 gibi net bir skorla mağlup eden Türkiye, evinde de aynı oyun disiplinini sürdürerek taraftarı önünde 3 puanı yeniden hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. haftasında oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Barış, Kenan, Kerem

Bulgaristan: Vutsov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Tsenov, Kraev, Lukas Petkov, Marin Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA 25. RANDEVU

Tarihleri boyunca 24 defa karşı karşıya gelen Türkiye ile Bulgaristan, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 25. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı A Milli Takım kazanırken, 10 mücadeleyi de Bulgaristan üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Grupta son oynanan maçı kırmızı-beyazlılar 6-1 kazanırken, Bursa'daki rövanşi mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 2. sırada yer alıyor. İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'ın da yer aldığı grupta puan durumu şöyle:

İspanya - 12 puan

Türkiye - 9 puan

Gürcistan - 3 puan

Bulgaristan - 0 puan

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçlarına çıkmaya hazırlanan A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella yönetiminde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak Türkiye'nin kadrosu şu şekillde:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı

BULGARİSTAN KAMP KADROSU

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da karşılaşacağı rakibi Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Alex Bozhev (SK Slavia Prague), Dimitar Evtimov (FC Botev Vratsa)

Defans: Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (PFC Levski Sofia), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Martin Georgiev (PFC Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (SC Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle BK)

Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia), Stanislav Shopov (NK Osijek), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Ivan Yordanov (PFC Ludogorets 1945)

Forvet: Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Stanislav Ivanov (PFC Ludogorets 1945), Georgi Rusev (CSKA 1948), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Kiril Despodov (PAOK FC), Martin Minchev (KS Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HAKEMİ

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında oynanacak İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Grubun son karşılaşması olan İspanya-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.