Gürcistan-İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 5. haftasında sahne, nefeslerin tutulduğu Gürcistan–İspanya mücadelesine ayrılıyor. Elemelerde yoluna kayıpsız devam eden Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, bu kez Tiflis’te zorlu bir atmosferle karşılaşacak olsa da hedef değişmiyor: Seriyi 5’te 5’e taşımak ve liderliği daha da sağlamlaştırmak. Grubun 3. sırasında yer alan ve 3 puana sahip olan Gürcistan ise Dünya Kupası şansını son haftaya taşıyabilmek için sahaya mutlak motivasyonla çıkacak. Peki, Gürcistan-İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?