Yunanistan-İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 5. haftasında sahne, Yunanistan ile İskoçya arasındaki kritik karşılaşmaya kuruluyor. Eleme sürecinde aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan Yunanistan, Ivan Jovanovic yönetiminde topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Öte yandan İskoçya cephesi, grupta işler yolunda gidiyor. Danimarka ile aynı puana sahip olan Steve Clarke'ın öğrencileri, 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
YUNANİSTAN-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun 5. haftasında oynanacak Yunanistan-İskoçya maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.
YUNANİSTAN-İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Yunanistan İskoçya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.