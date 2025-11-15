Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nun 5. haftasında tüm dikkatler, Yunanistan ile İskoçya arasında oynanacak yüksek tempolu mücadeleye çevriliyor. Eleme maratonunda istikrarsız bir grafik çizen Yunanistan, Ivan Jovanovic yönetiminde topladığı 3 puanla üçüncü sıraya demirlemiş durumda. Diğer tarafta ise tablo daha parlak. Steve Clarke’ın yönlendirdiği İskoçya, turnuvaya oldukça formda bir başlangıç yaptı. Danimarka ile puanları paylaşan İskoçlar, topladıkları 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Yunanistan-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?