Galatasaray'ın hedefi ilk 8! İşte Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetin ardından hedefini de ilk 8 üzerine yaptı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçları...