Galatasaray'ın hedefi ilk 8! İşte Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetin ardından hedefini de ilk 8 üzerine yaptı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan maçları... GS SPOR HABERLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemiz temsil eden Galatasaray, 3. hafta maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i sahasında 3-1 mağlup etti. İşte Galatasaray'ın kalan maçları...
4. HAFTA AJAX (DEPLASMAN)
Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki rakibi Hollanda ekibi Ajax. Hollanda devi çıktığı ilk 3 maçta Inter, Marsilya ve Chelsea'ye yenildi ve Devler Ligi'nde 0 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Galatasaray, Ajax ile Hollanda deplasmanında 5 Kasım 2025'te karşılaşacak.
5. HAFTA US GILLOISE (İÇ SAHA)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Lig aşaması 5. maçında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı sahasında konuk edecek. İlk maçta PSV'yi deviren US Gilloise, sonrasında çıktığı Newcastle ve Inter maçlarını kaybetti ve 3 puanı bulunuyor. Galatasaray, 25 Kasım 2025'te Belçika ekibinin sahasında konuk edecek.
6. HAFTA MONACO (DEPLASMAN)
Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi Lig aşaması 6. Maçında Fransız devi Monaco'ya konuk olacak. Devler Ligi Lig aşaması ilk 3 maçında henüz galibiyeti bulunmuyor. Sarı kırmızılılar, Fransız ekibiyle 9 Aralık 2025 tarihinden deplasmanda karşılaşacak.
7. HAFTA ATLETICO MADRID (İÇ SAHA)
Grubun en güçlü takımlarından biri olan Atletico Madrid, Galatasaray'a 21 Ocak 2026'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Devler Ligi'nde 3 maçta 1 galibiyet 2 yenilgi alan Atletico turnuvaya iyi başlamadı.
8. HAFTA MANCHESTER CITY (DEPLASMAN)
Şampiyonlar Ligi, Lig aşaması son maçında Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Manchester City'e konuk olacak. Sarı kırmızılıların bu mücadelesi 28 Ocak'ta oynanacak.