UEFA Avrupa Ligi heyecanı 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, Romanya temsilcisi FCSB, sahasında İtalyan ekibi Bologna’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Turnuvada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden FCSB, bu kez taraftarı önünde galibiyet serisi başlatmanın peşinde olacak. Öte yandan Bologna, son haftalarda Avrupa’da beklenmedik puan kayıpları yaşasa da, zorlu deplasmandan puanla dönerek moral bulmak istiyor. Peki, FCSB-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında FCSB ile Bologna karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Romanya temsilcisi, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan Avrupa'da istediği istikrarı yakalayamayan Bologna, zorlu deplasmanda puan ya da puanlarla dönmenin planlarını yapıyor. İtalya temsilcisi, savunma disiplinine dayalı futbolunu sahaya yansıtıp puanını 4'e yükselterek gruptaki iddiasını korumayı hedefliyor. Peki, FCSB-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak FCSB-Bologna maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

FCSB-BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ulusal Arena'da oynanacak FCSB-Bologna maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FCSB-BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FCSB: Tarnovanu; Cretu, Ngezana, Alhassan, Pantea; Sut, Tanase; Miculescu, Olaru, Thiam; Alibec

Bologna: Skorupski; Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro