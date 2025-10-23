CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yıldızına tepki! G.Saray'ın yıldızına tepki! 09:56
İşte G.Saray'ın ilk 8 şansı! İşte G.Saray'ın ilk 8 şansı! 09:53
Fenerbahçe-Stuttgart maçı detayları! Fenerbahçe-Stuttgart maçı detayları! 09:41
"Şaşkınlık verici ve üzücüydü!" "Şaşkınlık verici ve üzücüydü!" 08:43
"Rakibi sürekli dövdü" "Rakibi sürekli dövdü" 08:42
Bayram yapılması gereken bir sonuç! Bayram yapılması gereken bir sonuç! 08:42
Daha Eski
G.Saray'ın yıldızlarına göz hapsi! G.Saray'ın yıldızlarına göz hapsi! 00:26
G.Saray zirveye yaklaştı! İşte güncel puan durumu G.Saray zirveye yaklaştı! İşte güncel puan durumu 00:13
G.Saray zirveye yaklaştı! İşte güncel puan durumu G.Saray zirveye yaklaştı! İşte güncel puan durumu 00:12
"Avrupa'nın en formda Nijeryalısı" "Avrupa'nın en formda Nijeryalısı" 23:51
G.Saray 3 puanı 3 golle aldı! G.Saray 3 puanı 3 golle aldı! 23:25
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 23:25
'G.Saray Bodo/Glimt'i salladı!'
G.Saray'ın yıldızına tepki!
Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 30 Eylül
Altın bugün ne kadar? Kapalı Çarşı alış-satış fiyatı