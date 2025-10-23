İhtimaller güncellendi! Galatasaray'ın ilk 8 şansı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından Bodo/Glimt'i de yenen Galatasaray, dev turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü. RAMS Park'taki galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların ilk 8'e ve ilk 24'e kalma ihtimallerinde güncellemeye gidildi. İşte yeni rakamlar... | Son dakika GS spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Mücadeleyi Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleri ile 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, dev turnuvada yoluna 3'te 2 yaparak devam etti.
RAMS Park'taki galibiyetin ardından Football Meets Data, takımların ilk 8'e ve ilk 24'e kalma ihtimallerini gösterdiği listede güncellemeye gitti.
Galatasaray'ın Norveç temsilcisi ile oynadığı mücadelenin öncesinde ilk 24'e kalma şansı %70 olarak gösteriliyorken galibiyetin ardından %85 olarak güncellendi.
Cimbom'un ilk 8'e kalma ihtimali ise %5'ten %8'e yükseldi.