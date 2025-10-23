UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında heyecan dorukta. Belçika temsilcisi Genk, evinde İspanyol devi Real Betis’i ağırlamaya hazırlanıyor. Turnuvada oynadığı ilk iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Genk, bu kez taraftarı önünde galibiyet serisi başlatmayı ve grupta üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip, özellikle evinde etkili performans sergileyerek 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Peki, Genk-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Genk-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Genk ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Belçika temsilcisi, gruptaki ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak dengeli bir performans sergiledi. Ev sahibi avantajını iyi kullanmayı hedefleyen Genk, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Real Betis ise deplasmanda puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. İspanyol ekibi, güçlü rakibine karşı sergileyeceği etkili futbol ile puanını 7'ye çıkarıp gruptaki iddiasını pekiştirmeyi hedefliyor. Peki, Genk-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENK-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Genk-Real Betis maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

GENK-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Cageka Arena'da oynanacak Genk-Real Betis maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GENK-REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Genk: Van Crombrugge; Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe; Bangoura, Heynen; Steuckers, Hrosovsky, Sor; Oh

Real Betis: Lopez; Firpo, Gomez, Natan, Ruibal; Roca, Fornals, Amrabat; Ezzalzouli, Hernandez, Antony