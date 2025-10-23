TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 isim takımdan ayrılabilir
Ocak ayı transfer dönemini hareketli geçirecek olan Fenerbahçe'de iç transferdeki planlama netleşiyor. Domenico Tedesco'nun raporlarıyla birlikte 4 ismin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İşte o isimler... | FB SPOR HABERLERİ
Yayın Tarihi: 23.10.2025 - 11:40Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 - 11:43
Fenerbahçe sezona Jose Mourinho ile başlamış, Benfica'ya elenmesinin ardından takımın başına Domenico Tedesco gelmişti. Aynı zamanda başkan değişikliği de yaşayan kulüpte birçok değişim yaşanmıştı.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hızlıca start veren Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılacak oyuncuları belirlemeye başladı. Devin Özek ve yönetim, Tedesco'nun raporuna uygun şekilde hareket etmeye çalışıyor.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen ilk isim Sebastian Szymanski. İstikrarsız performansı sonrası taraftarın tepkisini çeken Polonyalı, takımdan ayrılmak istiyor.
Yaz transfer döneminde Mourinho'nun takımdan ayrılmasının ardından oyuncudan takımdan ayrılması istenmiş, fakat Szymanski kulüp bulamamıştı. Polonyalı oyuncu devre arasında kendine uygun takımı bulup Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde ayrılma ihtimali olan bir diğer isim ise yıldız oyuncu Fred. Brezilyalı oyuncu Tedesco geldikten sonra yedek kulübesinde kendine yer bulmuştu.
Yıldız oyuncuya Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ilgisi vardı. Sambacı, İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.
Yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ayrılık ihtimali olan isimlerden. Milli yıldız, Dünya Kupası'nda oynayabilmek için düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Süper Lig devlerinden Trabzonspor oyuncuyla ilgileniyor. Aynı zamanda Fransa'nın yükselen takımı Rennes, İrfan Can Kahveci'nin menajeriyle iletişime geçmiş durumda.
İrfan Can Kahveci'yle birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'da sarı-lacivertlilerin ayrılık listesinde kendine yer bulabilir. Geçtiğimiz sezon Japonya'ya gitmek isteyen Cenk'in transferi gerçekleşmemişti.
Tecrübeli oyuncu, yönetim tarafından affedilmemesi durumunda devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmak istiyor.