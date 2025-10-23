UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında dikkatler Avusturya’ya çevriliyor: Salzburg, sahasında Ferencvaros’u ağırlayacak. Turnuvaya henüz galibiyetle tanışamayan Avusturya temsilcisi, kritik mücadelede ilk puanını alarak gruptaki durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Macar ekibi Ferencvaros ise namağlup serisini sürdürmek istiyor. Puanını 7’ye yükselterek üst sıralara tırmanmayı amaçlayan konuk takım, sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak için sahaya çıkacak. Peki, Salzburg-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALZBURG-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Salzburg-Ferencvaros maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

SALZBURG-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg-Ferencvaros maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SALZBURG-FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Salzburg: Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Diabate, Diambou; Yeo, Alajbegovic; Baidoo, Onisiwo

Ferencvaros: Dibusz; Gartenmann, Raemaekers, Szalai; Cadu, Levi, Keita, Kanichowski, Nagy; Varga, Joseph