Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında futbolseverleri nefes kesecek bir mücadele bekliyor. Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında Panathinaikos’u ağırlayacak. Turnuvaya istediği başlangıcı yapamayan ve ilk iki maçını da kaybeden Rotterdam ekibi, bu kez taraftarı önünde ilk galibiyetini alarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Öte yandan Panathinaikos, zorlu deplasmanda puanını 6’ya yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Feyenoord-Panathinaikos maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?